«Сочи Автодром» сменил название, так как теперь находится в Сириусе

О переименовании «Сочи Автодрома» в «Сириус Автодром» сообщили в пресс-службе организации.

Так как сообщение о смене названия появилось на официальных страницах автодрома 1 апреля, некоторые жители федеральной территории восприняли это как шутку. Но в организации предупредили, что в смене названия «нет никаких шуток».

«Мы теперь официально Сириус Автодром. Это важное событие не только отражает нашу принадлежность к федеральной территории «Сириус», но и знаменует начало новой страницы в истории нашего любимого автодрома», — говорится в Telegram-канале «Сириус Автодром».

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