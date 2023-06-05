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Прогулки по гоночной трассе: трек на «Сочи Автодроме» открыли для всех желающих

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/progulki-po-gonochnoj-trasse-trek-na-sochi-avtodrome-otkryli-dlya-vseh-zhelayushhih
Прогулки по гоночной трассе: трек на «Сочи Автодроме» открыли для всех желающих
Фото t.me/autodrom_sirius

В июне по понедельникам с 10:00 до 17:00 по треку на «Сочи Автодроме» можно будет прогуляться пешком или проехаться на роликах, велосипедах и самокатах.

Во время такой прогулки можно сфотографироваться на старте, подойти поближе к пит-лейну и паддоку, а также преодолеть круг длиной почти 6 км. Вход на трассу бесплатный. Пропуск к треку нужно получить на кассе у главной трибуны.

В этом месяце посетить гоночную трассу можно 5, 19 и 26 числа. При этом 12 июня активных прогулок по треку не планируется, но зато можно будет покататься на суперкарах, сообщила пресс-служба «Сочи Автодрома» в Telegram-канале.

Читайте также: с 6 по 10 июня ограничат движение для большегрузов в Сочи и Сириусе.

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