Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи

Самовосстановление самшита колхидского, практически полностью уничтоженного самшитовой огневкой, подтверждает появление самосевов. Это молодые растения, которые взошли самостоятельно.

Об этом рассказал замдиректора по науке Сочинского нацпарка, заслуженный эколог РФ Борис Туниев. Он отметил, что самовосстановление самшите в нацпарке отмечают впервые.

«Тенденция последнего времени — появление самосевов, ранее их не было. Сегодня в местах естественного произрастания самшита колхидского наблюдается появление крепких самосевов, что свидетельствует о начале восстановления популяции», — сказал Туниев.

По его словам, несмотря на самосевы, восстановить популяцию без помощи сотрудников участковых лесничеств нацпарка пока не представляется возможным. Поэтому в лесопитомнике нацпарка продолжают выращивать саженцы самшита, чтобы потом вернуть их в природу. Также ведется работа по высеву дополнительного материала. В текущем году, как и в предыдущих, в питомниках нацпарка планируют вырастить 5 тыс. саженцев

«Саженцы, выращенные из посеянных семян, сейчас на регулярной основе высаживаются в 13 участковых лесничествах. За молодыми посадками постоянно осуществляется мониторинг. По результатам мониторинга приживаемость саженцев высокая — от 95 до 98%», — сказал Туниев.

Также в нацпарке продолжают борьбу с самшитовой огневкой. Отмечается, что в последние годы активность вредителя идет на спад. Кроме того, в нацпарке активно борются с каштановой орехотворкой, угрожающей уничтожить каштанники. Для борьбы с орехотворкой используют ее естественного врага — торимуса. Это насекомое, внешне напоминающее осу.

Помимо этого в нацпарке продолжается борьба с браконьерами, собирающими редкие растения. Для борьбы с ними усилили патрулирование, проводят рейды по выявлению и пресечению сбора краснокнижных растений, сообщает ТАСС.

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