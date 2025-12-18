Уничтожающие клетки рака бактерии обнаружили в кишечниках лягушек

Японские ученые выяснили, что кишечные бактерии ящериц, японских квакш и тритонов могут уничтожать раковые клетки.

Объектом исследования ученых стала микробиота диких амфибий и рептилий. Исследователи выделили 45 бактериальных штаммов из кишечника японских квакш, японских тритонов и прытких ящериц. Девять из них продемонстрировали противоопухолевый эффект, но самой активной оказалась обнаруженная у квакш бактерия Ewingella americana.

Эксперимент на больных раком мышах показал, что однократное внутривенное введение этой бактерии полностью уничтожило опухоли у всех животных. Результат обогнал по эффективности иммунотерапию с использованием ингибиторов контрольных точек и химиотерапию доксорубицином.

Согласно исследованиям, бактерия действует сразу по двум направлениям. Сначала она накапливается в гипоксической среде опухоли и напрямую разрушает раковые клетки. Через сутки после введения количество бактерий в опухолевой ткани сильно увеличивается. Кроме того, ее присутствие резко активирует иммунную систему, вызывая приток трех типов клеток — нейтрофилов, а также в Т- и В-лимфоцитов.

Введение Ewingella americana способствует выработке провоспалительных цитокинов, также уничтожающих опухолевых клеток. Исследователи планируют проверить эффективность метода при других типах опухолей и разработать более безопасные способы его применения, включая комбинирование с уже существующими видами терапии для человека, пишет Газета.ru.

