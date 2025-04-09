УМВД Краснодара выразило соболезнования в связи со смертью главы дежурной части

Начальника дежурной части Отдела полиции Центрального округа УМВД России по Краснодару обнаружили мертвым в автомобиле вечером 8 апреля.

Коллектив и руководство Управления МВД России по городу Краснодару выразили соболезнования родным коллеги в связи с его трагическим уходом из жизни.

«Это был ответственный, надежный сотрудник, настоящий профессионал и замечательный человек», — написала пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Полиция Краснодара проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители обратились к СМИ и медиа-сообществу с просьбой воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации о случившемся.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 8 апреля начальника дежурной части местного отдела полиции обнаружили мертвым в собственном автомобиле на пересечении улиц Кутузова и Новокузнечной рядом со зданием УМВД по Центральному округу Краснодара.

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