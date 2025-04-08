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Полицейского обнаружили мертвым в автомобиле в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskogo-obnaruzhili-mertvym-v-avtomobile-v-tsentre-krasnodara
Полицейского обнаружили мертвым в автомобиле в центре Краснодара
Фото t.me/+EHqkhV1jPJExYTFi

Начальник дежурной части местного отдела полиции найден мертвым в собственном автомобиле вблизи здания УМВД по Центральному округу Краснодара вечером 8 апреля.

Тело погибшего обнаружили в автомобиле на пересечении улиц Кутузова и Новокузнечной. Территория в районе происшествия оцеплена, на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы и оперативные службы. Обстоятельства гибели сотрудника правоохранительных органов выясняются.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводится проверка по факту обнаружения тела полицейского в автомобиле на одной из улиц краевой столицы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, из-за перекрытия дороги скопилась автомобильная пробка. Водителям сейчас лучше выбирать параллельные улицы для объезда.

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