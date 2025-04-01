Прокуратура назвала причину смерти школьника во дворе многоэтажки в Краснодаре

Правоохранители проводят проверку обстоятельств трагедии, которая произошла накануне в микрорайоне КСК.

По данным следствия, 31 марта около 21:00 15-летний парень находился во дворе многоквартирного дома в районе проезда Онежского. Там он употребил сжиженный углеводородный газ, от которого потерял сознание. На место происшествия вызвали скорую помощь.

Подросток скончался в автомобиле скорой помощи, несмотря на усилия медиков. Уточняется, что семья погибшего несовершеннолетнего на профилактических учетах не состоит.

В прокуратуре уточнили, что гибель подростка произошла в результате отравления неизвестным веществом.

«В ходе проверки органами прокуратуры края будет дана оценка исполнению уполномоченными органами, в том числе образовательной организацией требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По словам одноклассников погибшего, подросток вышел на прогулку с приятелем. Они сели на скамейку, школьник достал пакет и около 10 минут дышал неизвестным веществом. Затем он резко встал, у него подкосились ноги, пошла пена изо рта. Одноклассники добавили, что он только не давно начал этим заниматься. Его предостерегали от употребления смертоносного газа.

«Он был всегда хороший, навеселе, на самокате катался. Но в последнее время стали замечать, что он химию всякую употребляет», — поделился одноклассник погибшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре погиб 15-летний подросток, рядом нашли баллончик с газом. Информация о трагедии в краевой столице с участием несовершеннолетнего появилась утром 1 апреля в соцсетях. По факту гибели несовершеннолетнего следователями СКР проводится процессуальная проверка.

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