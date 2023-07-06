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«Умную» спортплощадку с Wi-Fi открыли в Курганинске

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/umnuyu-sportploshhadku-s-wi-fi-otkryli-v-kurganinske
«Умную» спортплощадку с Wi-Fi открыли в Курганинске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Она стала частью спорткомплекса «Старт». На тренажерах спортплощадки есть QR-коды, отсканировав которые можно онлайн выбрать индивидуальную программу тренировки.

Как сообщил вице-губернатор Александр Власов, «умные» спортивные площадки в этом году открыли в станице Ладожской и Курганинске, а также до конца июля откроют в Гулькевичах. В этом году планируют возвести 12 многофункциональных спортивных площадок в 12 муниципалитетах края.

В открытии приняли участие замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Алексей Иванов, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями ЗСК Александр Поголов.

Алексей Иванов отметил, что современная площадка обеспечит комфортные условия для занятия спортом жителям Курганинска. Работа по развитию спортивной инфраструктуры продолжится.

На территории уложили искусственное покрытие, установили ограждение. Одновременно на площадке смогут заниматься около 80 человек, трибуна рассчитана на 100 зрителей. Новый спортобъект построили по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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