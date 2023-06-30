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Мэрия Краснодара поможет рэперу PLC обустроить спортплощадку на улице Гудимы в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-pomozhet-reperu-plc-obustroit-sportploshhadku-na-ulitse-gudimy-v-krasnodare
Мэрия Краснодара поможет рэперу PLC обустроить спортплощадку на улице Гудимы в Краснодаре
Мэрия Краснодара поможет рэперу PLC обустроить спортплощадку на улице Гудимы в Краснодаре

Земля во дворе дома на улице Гудимы, 26, на которой планируется спортивная площадка, находится не в общедолевой собственности жильцов.

Так как территория находится в собственности города, мэрия поможет рэперу в реализации проекта.

«Безусловно, такие инициативы поддерживает глава Краснодара Евгений Наумов. Поэтому администрация окажет всестороннюю поддержку и обеспечит дальнейшее содержание и обслуживание обновленной спортивной площадки», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рэпер PLC предложил отремонтировать спортплощадку во дворе пятиэтажки, но жильцы дома оказались против. По словам пожилых местных жителей, шум под окнами им не нужен.

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