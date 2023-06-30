Рэпер PLC предложил отремонтировать спортплощадку во дворе пятиэтажки в Краснодаре, но жильцы дома против

Известный краснодарский рэп-исполнитель PLC (Сергей Трущев) весной во время съемок клипа во дворе одного из домов на улице Гудимы, в которых участвовали футболисты ФК «Краснодар» и местные школьники, пообещал отремонтировать старую спортивную площадку.

В итоге был разработан проект новой площадки, на которой школьники смогли бы играть в футбол и баскетбол.

Однако жильцы дома № 26 по улице Гудимы отказались от ремонта площадки. По словам пожилых жильцов, шум под окнами им не нужен.

«Человек 10 было жильцов из 120 квартир. Они сказали: мы инициативная группа, остальным всем все равно, мы сделаем так, чтобы все (от строительства спортплощадки) отказались, у нас здесь молодежи мало, пусть играют на той площадке, которая есть», — поделился своими впечатлениями от встречи с жильцами дома на улице Гудимы Сергей Трущев.

Теперь жильцы проведут голосование, чтобы выяснить, будет все-таки площадка или нет.

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