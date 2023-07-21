Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Умную» спортивную площадку открыли в Гулькевичах

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/umnuyu-sportivnuyu-ploshhadku-otkryli-v-gulkevichah
«Умную» спортивную площадку открыли в Гулькевичах
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, что благодаря новому спорткомплексу к здоровому образу жизни приобщатся еще больше кубанцев.

«В Гулькевичском районе более 61% населения систематически занимаются спортом. На территории спорткомплекса есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые и велосипедные дорожки, трибуны и воркаут-тренажеры», — сказал Власов.

На «умной» спортплощадке можно отсканировать QR-код, который предоставит доступ к комплексу тренировок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: «умную» спортплощадку с Wi-Fi открыли в Курганинске.

Статьи
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Пятерка самых известных котов в мире
Пятерка самых известных котов в мире
Трава, которая лечит: секретные свойства папоротника
Трава, которая лечит: секретные свойства папоротника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях