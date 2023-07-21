«Умную» спортивную площадку открыли в Гулькевичах

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, что благодаря новому спорткомплексу к здоровому образу жизни приобщатся еще больше кубанцев.

«В Гулькевичском районе более 61% населения систематически занимаются спортом. На территории спорткомплекса есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые и велосипедные дорожки, трибуны и воркаут-тренажеры», — сказал Власов.

На «умной» спортплощадке можно отсканировать QR-код, который предоставит доступ к комплексу тренировок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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