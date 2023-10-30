«Умное» освещение появилось на улицах Сочи

Специальная интеллектуальная платформа самостоятельно выбирает режим освещения для города-курорта, исходя из погодных условий и времени суток.

«Умная» система позволяет получать информацию о текущем состоянии сети наружного освещения в городе, а также выявлять незаконные подключения.

В рамках реализации проекта установки системы «умного» освещения в Сочи заменили около 25 тыс. старых светильников на современные светодиодные. Кроме того, в городе улучшили работу 574 шкафов управления. Все устройства подключили к системе автоматического управления.

Проект «умного» освещения на курорте реализовали в рамках национальной программы «Цифровая экономика». На эти цели по контракту выделили около 600 млн рублей.

Система «умного» освещения уже успешно работает в ряде кубанских городов: Туапсе, Курганинске, Белореченске, Кропоткине, Тимашевске, Курганинске и Кореновске, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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