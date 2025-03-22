Умерла звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась 22 марта в возрасте 85 лет. О смерти актрисы театра и кино сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина…», — написал Малахов с своем Telegram-канале.

Лариса Голубкина окончила Московское музыкально-педагогическое училище и ГИТИС. В 1962 году дебютировала в кино в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

С 1964 год служила в Центральном академическом театре Советской Армии (сейчас — Центральный академический театр Российской армии). Также в качестве приглашенного артиста работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

На счету Ларисы Голубкиной порядка двух десятков киноролей. Она снималась в таких картинах, как «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Освобождение: Битва за Берлин», «Трое в лодке, не считая собаки».

Читайте также: умер автор песен к мультфильму «Маша и Медведь» Вадим Жук.

Подпишись, здесь всегда интересно.