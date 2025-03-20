Умер автор песен к мультфильму «Маша и Медведь» Вадим Жук

Советский и российский актер, сценарист, поэт и ведущий Вадим Жук скончался утром 20 марта на 79 году жизни.

По словам супруги артиста Марины Курчевской, он умер в Суздале — там проходит фестиваль анимационного кино «Суздальфест».

Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде, окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Он снимался в фильмах режиссеров Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко и Александра Сокурова, писал сценарии к анимационным фильмам — например, сценарий к полнометражному мультфильму «Возвращение Буратино».

Кроме того, он написал несколько песен к мультфильмам «Маша и Медведь», «Солдатская песня» и «КОАПП 20 лет спустя». Также Жук вместе с Михаилом Жванецким вел передачу «Простые вещи» и был соавтором радиопередачи «Слушать подано», сообщает ТАСС.

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