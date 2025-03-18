На 93 году жизни умер народный артист России Бедрос Киркоров

О смерти эстрадного певца, народного артиста Болгарии и России Бедроса Киркорова 18 марта сообщил его сын, певец Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!» — написал Филипп Киркоров в Telegram.

Сообщается, что причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Дата и место прощания и похорон пока неизвестны.

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