Умерла девочка, захлебнувшаяся в бассейне детского лагеря в Туапсинском районе

Девятилетняя школьница, которая приехала на отдых в детский лагерь Туапсинского района из Сегежского округа Карелии, захлебнулась в бассейне утром 11 сентября.

По словам министра образования и спорта Карелии Романа Голубева, несколько дней девочка находилась в реанимации, медики боролись за ее жизнь. Однако спасибо жизнь ребенку не удалось.

«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким нашей девочки из Сегежи. Несколько дней ребенок был в реанимации в больнице. Врачи сделали всё возможное. Скорбим», — написал Роман Голубев на своей странице во «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 11 сентября, купаясь в бассейне, ребенок начал захлебываться. Девочку немедленно вытащили из бассейна и стали проводить легочную реанимацию, после чего доставили в реанимационное отделении туапсинской больницы.