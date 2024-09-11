Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Школьница из Карелии захлебнулась в бассейне лагеря в Туапсе, она в реанимации

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnitsa-iz-karelii-zahlebnulas-v-bassejne-lagerya-v-tuapse-ona-v-reanimatsii
Школьница из Карелии захлебнулась в бассейне лагеря в Туапсе, она в реанимации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Приезжая девочка отдыхала в детском лагере в Туапсе. Утром 11 сентября, купаясь в бассейне, она стала захлебываться. 

Ребенка немедленно вытащили из бассейна и стали проводить легочную реанимацию. Сейчас школьница находится в реанимационном отделении туапсинской больницы.

«Сегодня утром в детском лагере в Туапсе произошел несчастный случай девочкой из Сегежского округа. Она начала захлебываться водой в бассейне, ее вытащили и стали проводить реанимационные мероприятия. В настоящее время ребенок в реанимации в одной из больниц Туапсе, за ее жизнь борются врачи», — цитирует ТАСС сообщение министра образования и спорта Карелии Романа Голубева.

Голубев сообщил, что власти региона поддерживают связь с родителями пострадавшей девочки, директором лагеря и врачами. Кроме того, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Читайте также: уборщица SPA-комплекса в Адыгее спасла тонущего в бассейне ребенка.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях