Школьница из Карелии захлебнулась в бассейне лагеря в Туапсе, она в реанимации

Приезжая девочка отдыхала в детском лагере в Туапсе. Утром 11 сентября, купаясь в бассейне, она стала захлебываться.

Ребенка немедленно вытащили из бассейна и стали проводить легочную реанимацию. Сейчас школьница находится в реанимационном отделении туапсинской больницы.

«Сегодня утром в детском лагере в Туапсе произошел несчастный случай девочкой из Сегежского округа. Она начала захлебываться водой в бассейне, ее вытащили и стали проводить реанимационные мероприятия. В настоящее время ребенок в реанимации в одной из больниц Туапсе, за ее жизнь борются врачи», — цитирует ТАСС сообщение министра образования и спорта Карелии Романа Голубева.

Голубев сообщил, что власти региона поддерживают связь с родителями пострадавшей девочки, директором лагеря и врачами. Кроме того, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

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