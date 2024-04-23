Уборщица SPA-комплекса в Адыгее спасла тонущего в бассейне ребенка

Маленькая девочка в какой-то момент прыгнула в воду, но бассейн оказался для нее слишком глубоким.

Девочку, которая захлебывалась и била руками по воде, заметила уборщица комплекса. Она вытащила ребенка, и трагедии удалось избежать.

«В настоящее время прокуратура Майкопского района организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности организации отдыха на территории комплекса. После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

В местных пабликах сообщают, что сотруднице за спасение ребенка компенсировали стоимость телефона, который был у нее в тот момент в кармане. Более того, это не первое спасение жизни для женщины — несколько лет назад она вытащила из озера тонущую девочку, сообщает «Нетипичная Адыгея».

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