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Полицейский спас пожилую женщину, ходившую по козырьку многоэтажки в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskij-spas-pozhiluyu-zhenshhinu-hodivshuyu-po-kozyrku-mnogoetazhki-v-sochi
Полицейский спас пожилую женщину, ходившую по козырьку многоэтажки в Сочи
Фото УВД Сочи

Инцидент произошел днем 15 апреля на улице Армавирской в Дагомысе.

Жильцы многоквартирного дома заметили, что пенсионерка ходит по козырьку 4 этажа дома и сообщили об этом в полицию.

Вскоре на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Замкомандира отдельной роты ППС Лазаревского отдела полиции Владимир Кириченко поднялся на этаж и вышел на карниз через окно соседей.

Полицейский помог вернуться домой 78-летней женщине. Через некоторое время домой к ней вернулась сиделка. Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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