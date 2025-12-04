Умеренную вспышку зафиксировали на Солнце 4 декабря

Новая вспышка класса М6 произошла на Солнце утром 4 декабря.

Вспышки класса М относятся к умеренным, они способны вызвать незначительные магнитные возмущения и проблемы с радиосвязью.

Источником вспышки стала центральная группа пятен с номером 4300, сообщает Telegram-канал «AstroAlert. Наблюдательная астрономия».

При этом на Земле продолжается начавшаяся 3 декабря магнитная буря. Геомагнитные возмущения достигли пика около полуночи, превысив уровень средней магнитной бури класса G2, но не достигнув состояния сильной бури G3.

По состоянию на утро 4 декабря интенсивность магнитной бури снизилась до уровня слабой — класса G1, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеозависимым людям в период магнитных бурь необходимо быть особенно внимательными к своему состоянию. Рекомендуется избегать переутомления, отказаться от спиртного и кофе, а также постараться высыпаться. В случае ухудшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следующий всплеск активности на Солнце ожидается около 12:00 4 декабря. После магнитосфера начнет успокаиваться, но слабые магнитные возмущения прогнозируют с полуночи до полудня 5 декабря.

