Магнитная буря накроет Краснодарский край 4 декабря

На Кубани в четверг ночью и в первой половине дня ожидается геомагнитное возмущение, близкое к уровню G2 (средняя магнитная буря).

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря начнется в ночь на 4 декабря. После полуночи геомагнитные возмущения достигнут уровня G1 и приблизятся к G2. Следующий всплеск активности произойдет около 12:00. Затем магнитосфера начнет стремиться к спокойному состоянию.

Также ученые ожидают слабые возмущения в геомагнитном поле Земли с полуночи до полудня 5 декабря.

Метеозависимым людям рекомендуют во время магнитных бурь быть внимательными к своему состоянию — не перенапрягаться, исключить алкоголь и крепкий кофе, а также уделить время сну. В случае ухудшения состояния необходимо обратиться к врачу.

