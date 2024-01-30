Умер заслуженный артист РФ, солист Краснодарской филармонии Александр Плахтеев
Александр Плахтеев скончался на 88 году жизни 28 января.
Артист был одним из первых исполнителей сочинений кубанских композиторов Григория Пономаренко, Григория Плотниченко, Виктора Пономарева, Владимира Чернявского и других. Более 50 лет Плахтеев прослужил в Краснодарской филармонии, на протяжении многих лет был вице-президентом фонда имени Шаляпина.
«Его мощный «шаляпинский» бас звучал во всех уголках Кубани и России. Александр Иванович награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и I степени, Почетной грамотой Законодательного собрания Краснодарского края. Но самой главной наградой для него была и останется народная любовь», — сообщает совет ветеранов Прикубанского округа Краснодара во «ВКонтакте«.
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