Умер по пути в больницу: в Армавире иномарка сбила 58-летнего мужчину

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ДТП произошло 16 ноября в 6:00 на улице Новороссийской напротив дома 147/31.

По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем Geely двигалась по улице Новороссийской со стороны Черноморской в сторону 30 лет Победы. Она сбила 58-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу слева направо.

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы, в том числе перелом основания черепа. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Степень вины водителя и обстоятельства аварии выясняют полицейские, сообщает портал «Город Армавир».

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