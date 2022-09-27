Умер певец Борис Моисеев
Культура
27.09.2022 16:48
О смерти артиста 27 сентября сообщил арт-директор певца Сергей Горох. Борису Моисееву было 68 лет.
По словам арт-директора, Борис Моисеев умер 27 сентября в 14:00, сообщает РИА «Новости».
Причина смерти певца не сообщается.
Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. Певец, киноактер, танцовщик, хореограф. Был многократным лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон». В 2006 году он получил звание Заслуженного артиста России.
Моисеев является автором таких хитов как: «Голубая луна», «Щелкунчик», «Петербург — Ленинград». Снимался в фильмах: «Дневной дозор», «Самый лучший фильм», «Безумный день или женитьба Фигаро».
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