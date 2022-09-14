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Ушел из жизни «папа» переднеазиатских леопардов Умар Семенов

Общество
14.09.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-papa-peredneaziatskih-leopardov-semenov-umar-aubekirovich
Ушел из жизни «папа» переднеазиатских леопардов Умар Семенов
Фото t.me/npsochi_official/1050

Руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе скончался 14 сентября на 51 году жизни.

«Мы буквально в воскресенье виделись с Умаром Аубекировичем, долго говорили, гуляли. А сейчас мне позвонили и сообщили эту ужасную новость. Скорблю», — сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в Telegram.

Министр добавил, что дело Умара Семенова будет продолжено. Его мечты и мысли по развитию «Центра восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе» будут воплощены в жизнь.

Семенов Умар Аубекирович родился 1 января 1972 года в Усть-Джегуте в Ставропольском крае. В 1996 году окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию, а три года спустя — аспирантуру этой же академии.

Кандидат биологических наук с 2003 года исполнял обязанности замдиректора по экологическому мониторингу и сохранению биологического разнообразия Сочинского национального парка. В 2004 году Умар Аубекирович стал заместителем директора по охране окружающей среды. Шесть лет спустя, в 2006 году был назначен руководителем «Центра восстановления леопарда на Кавказе».

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