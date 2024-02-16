Умер один из создателей «Кубанского землячества» Виталий Сыроватко

Виталий Григорьевич Сыроватко скончался 16 февраля в Москве после тяжелой продолжительной болезни.

Виталий Сыроватко родился 28 апреля 1940 года. Работал мастером Армавирского завода испытательных машин, первым секретарем Кропоткинского горкома ВЛКСМ и Краснодарского крайкома комсомола с 1959 по 1973 годы.

Сыроватко избирался первым секретарем Кавказского райкома партии, после его назначили заведующим отделом оргпартработы крайкома КПСС, где он проработал с 1973 по 1978 годы.

После окончания аспирантуры Академии общественных наук ЦК КПСС работал в аппарате ЦК КПСС, а затем — секретарем Брянского обкома партии, председателем исполкома Брянского областного Совета народных депутатов.

В 1990–1993 годах Виталий Сыроватко был народным депутатом РСФСР, председателем комиссии, заместителем председателя Совета Национальностей, секретарем Президиума Верховного Совета РФ.

Государственный и общественный деятель награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями. Удостоен медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Доктор экономических наук, профессор, действительный член Российской инженерной академии. Заслуженный инженер РФ, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Почетный гражданин Гулькевичского района. Один из создателей и активных членов региональной общественной организации «Кубанское землячество» в Москве.

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