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Один из старейших жителей Кубани Григорий Пухно умер на 105 году жизни

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-iz-starejshih-zhitelej-kubani-grigorij-puhno-umer-na-105-godu-zhizni
Один из старейших жителей Кубани Григорий Пухно умер на 105 году жизни
Фото t.me/golos_pravda

Из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны и труда, житель Красноармейского района Григорий Пухно.

Григорий Пухно родился в станице Ивановской — 29 сентября 1919 года. Он прошел всю Великую Отечественную войну, служил на Сахалине. У него множество орденов и медалей. После войны работал в финансовых органах Красноармейского района вплоть до выхода на пенсию.

Пухно до конца жизни сохранял оптимизм, ясность ума и жизнелюбие, оставив потомкам яркие воспоминания, пишет газета «Голос правды».

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