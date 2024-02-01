Один из старейших жителей Кубани Григорий Пухно умер на 105 году жизни

Из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны и труда, житель Красноармейского района Григорий Пухно.

Григорий Пухно родился в станице Ивановской — 29 сентября 1919 года. Он прошел всю Великую Отечественную войну, служил на Сахалине. У него множество орденов и медалей. После войны работал в финансовых органах Красноармейского района вплоть до выхода на пенсию.

Пухно до конца жизни сохранял оптимизм, ясность ума и жизнелюбие, оставив потомкам яркие воспоминания, пишет газета «Голос правды».

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