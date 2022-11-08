Умер один из первых знатоков клуба «Что? Где? Когда?»

Сергей Ершов. Фото t.me/chto_gde_kogda_tv

После тяжелой болезни 4 ноября скончался ветеран игры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов. Об этом 7 ноября сообщили в телеклубе.

Сергей Ершов начал участвовать в интеллектуальной телеигре с 24 декабря 1977 года, после чего стал одним из самых ярких и заметных игроков «Что? Где? Когда?» 70-х годов и позже.

«Телезрители со стажем помнят, что в 2001 году Сергей был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков», — говорится в сообщении официального Telegram-канала телепередачи «Что? Где? Когда?».

Отмечается, что после окончания телекарьеры в ЧГК, Сергей Ершов продолжал поддерживать связь с игрой, например, в Калужской области он тренировал юных знатоков.

В клубе выразили соболезнования в связи со смертью интеллектуала.

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