Умер народный артист России Левон Оганезов

В возрасте 84 лет из-за продолжительной болезни ушел из жизни композитор и музыкант Левон Оганезов. Об этом вечером 14 декабря сообщили в личных соцсетях артиста.

Оганезов долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался 13 декабря.

Для поклонников артист запомнился своей виртуозностью и искрометным юмором, отметили в соцсетях Оганезова.

«Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — говорится в сообщении.

Леонтий Саркисович Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди которых Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и другие. Он также сотрудничал с Владимиром Винокуром, руководителем оркестра Иосифа Кобзона и играл как актер в Театре Сатиры.

Был ведущим программ «Суета вокруг рояля», «Белый попугай», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна».

Снялся в фильмах «Ключ от спальни», «Продается дача» и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2010 стал народным артистом России.

Читайте также: умер Леонид Французов, автор «Голубых огоньков» и «Спокойной ночи, малыши».

Подпишись, здесь всегда интересно.