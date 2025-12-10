Умер автор Леонид Французов, автор «Голубых огоньков» и «Спокойной ночи, малыши»

Автор сценариев телепрограмм « Аншлаг » , « Голубой огонек » , « Спокойной ночи, малыши » , « Кабачок « 13 стульев » и «Смехопанорама», писатель-сатирик Леонид Французов скончался поздно вечером 9 декабря.

О смерти юмориста на 88-м году жизни сообщила его жена. По ее словам, причиной стало онкологическое заболевание — рак легкого.

«Он очень долго болел. После отека мозга у него отнялись правая рука и нога, и долго практически лежал, ходить не мог», — сообщила супруга Леонида Французова ТАСС.

Леонид Французов родился 27 августа 1938 года. О том, что он борется с раком, сатирик сообщил в 2024 году на своем сайте. В публикации Французов отмечал, что уже три года борется с онкологией, который изменил все его планы и бытовые, и творческие.

За свою карьеру юморист создавал сценарии для известных телепрограмм, публиковался в журналах «Огонек», «Крокодил». Его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других артистов.

