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Умер начальник отдела полиции Центрального района УВД Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-nachalnik-otdela-politsii-tsentralnogo-rajona-uvd-sochi
Умер начальник отдела полиции Центрального района УВД Сочи
Фото из соцсетей

О смерти Юрия Пшидаток стало известно 15 марта. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Начальнику отдела полиции Центрального района УВД Сочи Юрию Пшидаток было 48 лет. Работу в органах внутренних дел он начал вначале 90-х годов. Большую часть карьеры он работал в отделах МВД на территории Адыгеи.

Причины смерти Юрия Пшидаток пока неизвестны.

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