Умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Заслуженный юрист Российской Федерации Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Вячеслав Лебедев возглавлял Верховный суд с 1991 года, до этого два года возглавлял Верховный суд РСФСР.

Соболезнования в связи со смертью деятеля выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он направил телеграмму родным и близким Вячеслава Лебедева.

«Уход из жизни Вячеслава Михайловича Лебедева — невосполнимая утрата для всей России. Вячеслав Михайлович свою жизнь посвятил Отечеству и народу, верно служил интересам страны. Результаты его труда невозможно переоценить. В том, что сегодня Россия — современное государство с сильной, эффективной судебной системой, мы обязаны Вячеславу Михайловичу. Он стоял у истоков становления Верховного суда, выстроил его качественную работу, способствовал укоренению законов в каждом регионе. Мне выпала честь быть лично знакомым с Вячеславом Михайловичем. Навсегда сохраню память о нем как об исключительном профессионале, человеке в высшей степени порядочном и справедливом, который разделил судьбу родной страны и отдал все силы для ее процветания», — цитирует телеграмму губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Временно исполнять обязанности председателя будет первый заместитель председателя Верховного суда РФ Петр Серков.

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