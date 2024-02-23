Кондратьев возложил цветы к Вечному огню на Площади памяти Героев в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края участвовал в торжественной церемонии, посвященной Дню защитника Отечества.

Память павших защитников Родины вместе с главой Кубани также почтили спикер ЗСК Юрий Бурлачко, начальник регионального Управления ФСБ РФ Сергей Захарихин, прокурор края Сергей Табельский, глава краевого СК Андрей Маслов, начальник ГУ МВД по краю Владимир Андреев, мэр Краснодара Евгений Наумов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Цветы и венки к Вечному огню возложили ветераны, бойцы спецоперации на Украине, слушатели краснодарских военных училищ, представители общественных и молодежных организаций, военнослужащие, казаки.

Краснодарцы и гости города почтили память героев войн минутой молчания. Затем по площади прошел торжественный марш военнослужащих краснодарского гарнизона и кубанских казаков.

Всего 23 февраля в краснодарском крае пройдет около 3 тыс. тематических мероприятий — это выставки исторического и современного оружия, а также книг, фотографий и прочих экспонатов, рассказывающих о героической военной истории России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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