Кондратьев поздравил земляков с Днем защитников Отечества

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что дата 23 февраля уже много лет объединяет целые поколения тех, кто верно и беззаветно служат стране и народу, хранят свободу и мир на родной земле. Для них это стало делом жизни.

«Благодарю военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, спасателей, казаков и добровольцев. Сегодня тысячи наших земляков, следуя долгу и по зову сердца, выполняют поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они — настоящая гордость, несокрушимый щит Кубани и России!», — написал Кондратьев в Telegram.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал кубанским ветеранам — тем, кто отстоял независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Кондратьев подчеркнул, что бессмертный подвиг советских бойцов стал примером стойкости, мужества и несокрушимой воли к Победе для последующих поколений военнослужащих современной России.

Губернатор пожелал всем защитникам страны крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

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