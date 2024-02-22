На Кубани сотрудники депо отказались от подарков на 23 февраля ради бойцов СВО

Сотрудники-мужчины вагонного ремонтного депо Кавказская в Кропоткине отказались от подарков от предприятия ко Дню защитника Отечества. Вместо этого они решили направить деньги на помощь бойцам.

Подарком от них для участников СВО стали 60 пар тактических военных ботинок.

Сотрудники депо единодушно решили, что День защитника Отечества — это праздник тех, кто сегодня стоит на защите Родины. Руководство поддержало это решение.

Из 300 сотрудников депо более 200 человек — мужчины. В настоящее время в зоне СВО находятся четверо их мобилизованных товарищей, слесарей по ремонту подвижного состава. Коллеги очень гордятся ими, ждут их живыми, невредимыми и с победой, пишет «Российская газета».

Читайте также: четыре автомобиля передали бойцам в зону СВО из Краснодара.