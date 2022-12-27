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Умер мужчина, упавший с балкона во время драки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-muzhchina-upavshij-s-balkona-vo-vremya-draki-v-krasnodare
Умер мужчина, упавший с балкона во время драки в Краснодаре
Фото из соцсетей

В ночь на 16 ноября в многоквартирном доме на улице Крылатской, 15 обрушился балкон на третьем этаже. Двое мужчин упали на землю с большой высоты.

В прокуратуре Краснодарского края на итоговой пресс-конференции 27 декабря уточнили, что один из упавших мужчин скончался от полученных травм. Второй пострадавший получил многочисленные травмы.

Прокуратура назначила проверку, чтобы дать правовую оценку причинам и условиям произошедшего. Правоохранители оценят качество выполненных строительных работ, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое мужчин упали с балкона в ЖК «Западный город» во время потасовки. В тот вечер они распивали алкоголь в квартире. Между ними возник словесный конфликт, который продолжился на балконе и перешел в драку.

В ходе потасовки мужчины оперлись на стенку балкона, которая не выдержала, и они упали на припаркованный внизу автомобиль марки KIA. Владелец иномарки обратился с заявлением в полицию.

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