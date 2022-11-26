Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей
Министру иностранных дел Республики Беларусь было 64 года. Он скончался скоропостижно, о причинах смерти пока не сообщается.
Пост министра иностранных дел республики Владимир Макей занимал с 2012 года.
«Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас», — цитирует слова официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза радио Sputnik Беларусь.
Сообщается, что 28 ноября он должен был встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
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