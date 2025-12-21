Умер автор песен Леонтьева и Бабкиной, актер сериала «Глухарь» Николай Денисов

Заслуженный артист России, актер театра и кино, поэт и драматург Николай Денисов скончался 19 декабря на 81-м году жизни. Информация о том, что актер ушел из жизни, появилась на портале «Кино-театр.ру».

Николай Денисов родился 1 октября 1945 года. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств).

После окончания вуза служил в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Затем в течение десяти лет был актером Ленинградского областного театра «На Литейном».

В 2005 году перешел в Санкт-Петербургский государственный театр «Бенефис». С 2021 года являлся актером Московской драматической труппы «Блуждающие звезды».

Снимался в кино. В числе его работа такие сериалы, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».

Первые песни написал в 1978 году, их исполнил Андрей Миронов. С 1980-х писал стихи для песен, которые исполняли Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, Николай Караченцев. Также среди артистов, в репертуаре которых есть песни на стихи Денисова, — Максим Аверин и Николай Басков, сообщает «КП».

В 2005 году Денисову было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

