Актер «Молодежки» и «Зависти богов» Анатолий Лобоцкий скончался на 67 году жизни

О смерти народного артиста России Анатолия Лобоцкого сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского.

Актер скончался 20 декабря в 66 лет. Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь — Лобоцкий боролся с онкологией. О дате прощания поклонникам сообщат дополнительно.

«Актер невероятной глубины и обаяния, обладавший яркими внешними данными, харизмой, темпераментом, чувством юмора — на протяжении десятилетий Анатолий Лобоцкий был одной из ключевых фигур в труппе Маяковки, каждая его роль становилась событием. Он не играл — он проживал судьбы своих героев, до мельчайших деталей прорабатывая их психологический портрет», — сообщает пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте».

Анатолий Лобоцкий известен по фильмам «Зависть богов», «Калашников», «Адмиралъ» и «Хоккейные папы» и сериалу «Молодежка», а также многим работам в Московском академическом театре имени Маяковского.

