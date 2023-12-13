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Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-avtor-banditskogo-peterburga-andrej-konstantinov
Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
Фото издания "Фонтанка"

Писатель и журналист Андрей Константинов ушел из жизни на 61 году в своем доме утром 13 декабря.

Последний год он страдал от неизлечимой и тяжелой болезни. Дата и место похорон станут известны позже.

Константинов является автором серии книг «Бандитский Петербург», по которым позже сняли культовый сериал, а также основателем СМИ «Фонтанка» и 47news, а также Агентства журналистских расследований, сообщает «Фонтанка».

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