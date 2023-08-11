Уменьшить рабочий день до 7 часов предложила кубанский депутат Госдумы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, парламентарий от Краснодарского края Светлана Бессараб предложила сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов.

По ее словам, такую концепцию практикуют в развитых странах, она отвечает возможностям российского рынка труда.

«По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — заявила Светлана Бессараб.

По мнению Бессараб, достичь сокращения рабочей недели можно за счет введения сокращенного рабочего дня в пятницу или ежедневного сокращения рабочих часов. Депутат предложила рассмотреть вариант двухлетнего добровольного эксперимента, чтобы найти наиболее эффективные решения того, как сократить рабочую неделю.

«К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, например, получение госзаказов, участие в программах по субсидированию», — цитирует Светлану Бессараб «Лента.ру».

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