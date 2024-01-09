Улицы Краснодара всю ночь будут расчищать от снега и обрабатывать от гололеда

Для уборки и обработки дорог вечером 9 января на улицы краевого центра вышли 42 комбинированные машины.

Утром в Краснодаре начался сильный снегопад. В течение всего дня спецтехника работала на магистральных улицах. Затем начали расчищать второстепенные дороги. Эту работа продолжится в течение всей ночи.

Тротуары и подземные переходы города также расчистят от снега и обработают от гололеда. Эту работу выполнят сотрудники «Мусороуборочной компании» с привлечением 9 единиц спецтехники.

За ситуацией на улицах краевой столицы круглосуточно следят сотрудники мэрии и ЕДДС. Водителей просят быть аккуратней: соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: до -18 °С похолодает в Краснодарском крае 10 января. В среду в регионе сохранится морозная погода. На дорогах будут гололед и снежные заносы.