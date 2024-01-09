До -18 °С похолодает в Краснодарском крае 10 января

В среду в регионе сохранится морозная погода. На дорогах будет гололед и снежные заносы.

По прогнозу синоптиков, 10 января на Кубани ожидается переменная облачность. Ночью пройдет снег. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. На Черноморском побережье скорость ветра достигнет 25-30 м/с, на Азовском — 15-20 м/с. Местами будет туман.

Ночью температура воздуха в крае опустится до -7…12 °С, местами до -13…-18 °С. Днем потеплеет до -1…-6 °С. На Черноморском побережье ночью 0…-5 °С, днем +1…+6 °С. В горах ночью -10…-15 °С, а днем -3…-8 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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