Улицы Краснодара подтопило после сильного дождя 2 сентября

На востоке кубанской столицы 2 сентября прошел сильный дождь, местами с градом.

Так, под водой оказались дороги в микрорайоне Гидростроителей — проезд на улицах Игнатова и Автолюбителей затруднен из-за большого количества воды на проезжей части.

Аналогичная ситуация сложилась в районе Восточного рынка на улице Стасова — автомобилисты проезжают на низкой скорости из-за риска утонуть на дороге.

Большая пробка из-за прошедшей непогоды образовалась и на улице Айвазовского — машины стоят от улицы Димитрова до ТЭЦ. Также затор образовался на улице Старокубанской к кольцу. В центре города при этом дождя практически не было.

«Мониторим ситуацию на дорогах. При необходимости направим водооткачивающую технику», — сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют на Кубани до 4 сентября.