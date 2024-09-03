Улицы Краснодара подтопило после сильного дождя 2 сентября
На востоке кубанской столицы 2 сентября прошел сильный дождь, местами с градом.
Так, под водой оказались дороги в микрорайоне Гидростроителей — проезд на улицах Игнатова и Автолюбителей затруднен из-за большого количества воды на проезжей части.
Аналогичная ситуация сложилась в районе Восточного рынка на улице Стасова — автомобилисты проезжают на низкой скорости из-за риска утонуть на дороге.
Большая пробка из-за прошедшей непогоды образовалась и на улице Айвазовского — машины стоят от улицы Димитрова до ТЭЦ. Также затор образовался на улице Старокубанской к кольцу. В центре города при этом дождя практически не было.
«Мониторим ситуацию на дорогах. При необходимости направим водооткачивающую технику», — сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют на Кубани до 4 сентября.