Улицы Краснодара подтопило после сильного дождя
Общество
07.04.2023 10:19
Дождь в краевой столице начал идти в ночь на 7 апреля и продолжился утром. В результате на некоторых улицах образовались локальные подтопления.
Спецтехника уже ликвидировала подтопления в северной части города на улицах: Бульвар Строителей, Тенистой и Комарова. Сейчас дождевую воду откачивают на Тихорецкой, Автомобильной, Ивановской, Первомайской, Рабочей и Аральской. При необходимости к ликвидации подтоплений в Краснодаре готовы приступить 20 единиц техники и аварийная бригада.
По прогнозу синоптиков, дождь в краевом центре продолжит идти в течение всего дня. Специалисты следят за ситуацией на улицах города в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются ливни, ураганный ветер и град. Об этом сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
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