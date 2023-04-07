Улицы Краснодара подтопило после сильного дождя

Дождь в краевой столице начал идти в ночь на 7 апреля и продолжился утром. В результате на некоторых улицах образовались локальные подтопления.

Спецтехника уже ликвидировала подтопления в северной части города на улицах: Бульвар Строителей, Тенистой и Комарова. Сейчас дождевую воду откачивают на Тихорецкой, Автомобильной, Ивановской, Первомайской, Рабочей и Аральской. При необходимости к ликвидации подтоплений в Краснодаре готовы приступить 20 единиц техники и аварийная бригада.

По прогнозу синоптиков, дождь в краевом центре продолжит идти в течение всего дня. Специалисты следят за ситуацией на улицах города в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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