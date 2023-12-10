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Улицы Краснодара подтопило после ночного ливня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ulitsy-krasnodara-podtopilo-posle-nochnogo-livnya
Улицы Краснодара подтопило после ночного ливня
Фото из соцсетей

С вечера 9 декабря в краевой столице начался сильный дождь. Он шел всю ночь и продолжил идти утром.

Из-за дождя в Краснодаре подтопило некоторые улицы. Очевидцы сообщили в соцсетях, что дождевая вода скопилась на проезжей части на улице Московской, а также в поселке Российском, микрорайоне Музыкальном и некоторых других улицах города.

По прогнозу синоптиков, умеренный дождь в Краснодаре 10 декабря будет продолжаться в течение всего дня.

Читайте также: в Краснодаре установили новый насос для ливневки в Музыкальном микрорайоне. Новый насос мощностью 800 куб. м установили на ливневой станции на пересечении улиц Московской и Гомельской. Мощность прежнего насоса была 299 куб. м.

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