Улицы Краснодара подтопило после ливня с грозой

Сильный дождь в краевом центре начал идти в 9:00 и продлился почти до 11:00.

Из-за выпадения большого количества осадков подтопило улицы разных районов города — в центре и на окраинах. Дождевая вода скопилась как на тротуарах, так и на проезжей части.

Больше остальных подтопило дорогу на улице Московской — на участке между Солнечной и Петра Метальникова. По данным сервиса «Яндекс Карты» сейчас там образовались пробки.

По прогнозу синоптиков, 26 мая в Краснодаре будут идти дожди с грозой. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Воздух днем прогреется до +23…25 °С, а ночью опустится до +14…16 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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