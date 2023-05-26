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Улицы Краснодара подтопило после ливня с грозой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ulitsy-krasnodara-podtopilo-posle-livnya-s-grozoj
Видео t.me/shanhai_krasnodar

Сильный дождь в краевом центре начал идти в 9:00 и продлился почти до 11:00.

Из-за выпадения большого количества осадков подтопило улицы разных районов города — в центре и на окраинах. Дождевая вода скопилась как на тротуарах, так и на проезжей части.

Больше остальных подтопило дорогу на улице Московской — на участке между Солнечной и Петра Метальникова. По данным сервиса «Яндекс Карты» сейчас там образовались пробки.

По прогнозу синоптиков, 26 мая в Краснодаре будут идти дожди с грозой. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Воздух днем прогреется до +23…25 °С, а ночью опустится до +14…16 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 28 мая. В горных реках Мостовского, Апшеронского, Лабинского и Отрадненского районов уровень воды местами превысит неблагоприятные отметки.

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