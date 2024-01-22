Улицы Краснодара от снега и наледи круглосуточно очищают коммунальные службы

На улицы краевого центра ночью вышли 15 единиц техники — они расчищали тротуар, остановки и подземные переходы.

Работники городских служб всю ночь посыпали территории, путепроводы и мосты песко-соляной смесью, для расчистки дорог задействовали 37 единиц техники. С утра работу продолжили в усиленном режиме.

Сейчас магистрали, дороги первой и второй очереди расчищают около 40 единиц комбинированных машин, убирают и пешеходные зоны. Также обследуют ливневки, чтобы в них уходила вода от таяния снега.

Расчищать и обрабатывать от снега и наледи дворы многоквартирных домов должны управляющие компании, подходы к магазинам и коммерческим объектам — предприниматели.

На территории краевого центра сохраняется штормовое предупреждение. Жителей и гостей города просят быть осторожными и не выезжать на летней резине.

Ситуацию на дорогах круглосуточно отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС. В случае возникновения аварийных ситуаций ресурсоснабжающие организации готовы задействовать дополнительные бригады, технику и резервные автономные источники питания.

При возникновении происшествий звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112», по вопросам ЖКХ 214-33-36, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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