Автоэксперт Шапарин: горячая вода и скребок могут навредить заледеневшей машине

Автоэксперт, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как правильно чистить машину от снега и наледи.

По его словам, если неправильно чистить автомобиль от намерзшего льда, то его можно серьезно повредить, а автолюбители нередко совершают одни и те же ошибки.

«Первая ошибка — это использование любых щеток или скребков, которые повреждают лакокрасочное покрытие. А вот стекла прочнее кузовного лака и не повреждаются так сильно при попытке счистить с них лед механическим способом», — уточнил эксперт.

Особо глубокие царапины после очистки станут дополнительной тратой при продаже машины, поскольку их не уберет даже полировка. Еще одна ошибка — пытаться отогреть автомобиль горячей водой, продолжил специалист.

«Вторая ошибка — поливать кипятком замерзшее стекло, которое сразу же трескается на морозе из-за резкого перепада температур. Лучше всего для избавления от наледи использовать электрообогрев лобового стекла при его наличии», — посоветовал Шапарин.

Эксперт назвал самый правильный и безопасный вариант очистить машину от снега и наледи на кузове.

«Лучше всего включить обогрев лобового стекла для обеспечения видимости, заехать в теплый бокс, дать автомобилю немного оттаять, а потом смыть лед мойкой высокого давления. Никаких щеток и скребков», — цитирует Антона Шапарина радио Sputnik.

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