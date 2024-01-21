Почти 40 снегоуборочных машин работали ночью на улицах Краснодара

Вечером 20 января в краевом центре начался сильный снегопад, температура воздуха опустилась до минусовой.

С вечера начали специалисты начали обрабатывать мосты и путепроводы, всю ночь дороги города расчищали 30 единиц комбинированных машин, еще 9 единиц работали на тротуарах.

С утра работу усилили — сейчас общественные территории расчищают и посыпают песко-соляной смесью около 600 сотрудников Мусороуборочной компании и 48 единиц спецтехники. На дорогах краевой столицы работают более 40 машин.

Очищать и обрабатывать от снега дворы многоквартирных домов должны управляющие компании, подходы к магазинам и коммерческим объектам — предприниматели.

На территории Кубани и краевого центра сохраняется штормовое предупреждение. Жителей и гостей Краснодара просят соблюдать осторожность и не выезжать на автомобилях на летней резине. Ситуацию на дорогах круглосуточно будут отслеживать специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС.

При возникновении происшествий необходимо звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» , по вопросам ЖКХ — 214-33-36, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни, снег и подъем воды в реках ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае.